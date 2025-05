ESHS: Rriten çmimet e shërbimeve hotelierike në Maqedoni

Enti Shtetëror për Statistika njofton se në muajin prill janë rritur për 0.1% çmimet e shërbimeve hotelerike.

“Çmimet e shërbimeve të ushqimit në prill të këtij viti u rritën me 0.1 për qind krahasuar me muajin paraprak dhe me 4.4 për qind krahasuar me prillin e vitit të kaluar.

Analizuar sipas grupeve, çmimet në shërbimin e ushqimit, në prill 2025 krahasuar me marsin 2025, u rritën me 0,2 përqind në kategorinë Ushqime, me 0,1 përqind në kategorinë Pije Alkoolike dhe me 0,1 përqind në kategorinë Pije Joalkoolike. Nuk u vu re ndryshim çmimi në grupin e qëndrimeve me natë.

Enti Shtetëror i Statistikës njoftoi se indeksi kumulativ i çmimeve të shërbimeve të hotelerisë në periudhën janar – prill të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është 105.8, ndërsa krahasuar me dhjetorin e vitit 2024 është 101.0.

