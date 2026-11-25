ESHS: Prodhimtaria vendore ka mbuluar 96,6 për qind të konsumit të energjisë elektrike në Maqedoni
Konsumi i përgjithshëm i energjisë elektrike në vend në shtator të vitit 2026, ishte 448.847 megavat orë (MWh), i gazit natyror 15,494 milionë metra kub(nm³), i qymyrit 170.079 tonë dhe i produkteve të naftës 92.599 tonë, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës.
Prodhimi i Brendshëm Bruto i energjisë elektrike merr pjesë me 96,6 për qind në konsumin e brendshëm bruto të energjisë elektrike.
Nga konsumi i përgjithshëm i qymyrit, 99,9 për qind përdoret për prodhimin e energjisë elektrike.
Në krahasim me shtatorin e vitit të kaluar, konsumi i gazit natyror në shtator të citit 2026 është ulur për 22,6 për qind, përderisa konsumi i produkteve të naftës shënon ulje prej 2,8 për qind.