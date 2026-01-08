ESHS-Maqedoni: Inflacioni në dhjetor ishte 4.1%
Inflacioni i matur nga indeksi i çmimeve të konsumit në dhjetor 2025, krahasuar me dhjetorin 2024, ishte 4.1 përqind, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikave. I gjithë viti 2025 përfundoi me të njëjtin nivel inflacioni relativisht të lartë krahasuar me vitin 2024.
Indeksi i çmimeve të konsumit në vitin 2025, krahasuar me vitin 2024, u rrit me 4.1%, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë me 3.6%.
Lëvizja e indeksit të çmimeve të konsumit në vitin 2025 ishte e ndryshme midis grupeve individuale të konsumit.
Rritje e indekseve u regjistrua në të gjitha grupet: Restorante dhe hotele me 7.2%, Rekreacion dhe kulturë me 6.4%, Pije alkoolike, duhan dhe narkotikë me 5.9%, Ushqime dhe pije joalkoolike me 5.2%, Mobilje, mallra shtëpiake dhe mirëmbajtje shtëpiake me 4.6%, Mallra dhe shërbime të ndryshme me 3.7%, Veshje dhe këpucë, Shëndetësi me 3.1%, Strehim, ujë, energji elektrike, gaz dhe lëndë të tjera djegëse me 1.8%, Komunikime me 1.3%, Transport me 0.8% dhe Arsim me 0.1%.
Rritja e inflacionit në dhjetor 2025, krahasuar me nëntorin 2025, është rezultat i rritjes së kostos së jetesës në grupet e mëposhtme: Transporti me 5.8%, Rekreacioni dhe kultura me 0.8%, Shëndetësia me 0.7%, Mobiljet, mallrat shtëpiake dhe mirëmbajtja e shtëpisë me 0.5%, Restorantet dhe hotelet me 0.4%, Strehimi, uji, energjia elektrike, gazi dhe lëndët e tjera djegëse me 0.2%, Mallrat dhe shërbimet e ndryshme, Pijet alkoolike, duhani dhe narkotikët me 0.1%.