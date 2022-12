ESHS: Inflacioni në nëntor 19,5 për qind

Indeksi i çmimeve të konsumit në nëntor 2022, krahasuar me muajin nëntor 2021, vërehet rritje nga 19,5 për qind dhe indeksi i çmimeve me pakicë është rritur me 15,2 për qind, publikoi sot Ent shtetëror për statistikë.

Rënie e indekseve të kostos së jetesës në nëntor 2022, krahasuar me një muaj më parë, është vërejtur te frutat e freskëta dhe të ftohta me 8,9 për qind, vaji dhe yndyra me 5,0 për qind.

Në muajin nëntor, ulje e indeksit të kostos së jetesës është vërejtur edhe në transportin ajror të pasagjerëve me 11,2 për qind, pajisjet fotografike dhe kinematografike dhe instrumentet optike me 2,7 për qind, karburantet e lëngëta shtëpiake me 2,1 për qind, lojërat, lodrat dhe hobi me 1,1 për qind, informacioni. pajisje përpunimi, materiale të tjera të printuara me 0,6 për qind, pajisje sportive, kampe dhe rekreative me 0,3 për qind, veshje, kopshte, bimë dhe lule me 0,2 për qind.

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit në nëntor të vitit 2022, krahasuar me muajin paraprak, është 100.5, ndërsa indeksi i harmonizuar i çmimeve me pakicë është 100.2.