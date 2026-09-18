ESHR: Kontestet e punës i kushtojnë Maqedonisë mbi 64 milionë euro

ESHR: Kontestet e punës i kushtojnë Maqedonisë mbi 64 milionë euro

Kontestet e punës i kushtuan shtetit më shumë se 64 milionë euro në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2025, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Revizionit.

Sipas ESHR-së, një total prej 3.97 miliardë denarë, ose rreth 64.37 milionë euro, u paguan në bazë të procedurave gjyqësore të mosmarrëveshjeve të punës, përcjell “Faktor”.

Nga kjo shumë, rreth 33.2 milionë euro lidhen me borxhin kryesor, ndërsa 31.15 milionë euro u shpenzuan për interesa, shpenzime gjyqësore dhe zbatim. Kjo përfaqëson 48.39 përqind të totalit të fondeve të paguara.

Revizioni gjeti gjithashtu një rritje të konsiderueshme të numrit të mosmarrëveshjeve të punës. Numri i rasteve në pritje u rrit nga 9.361 në vitin 2021 në 24.556 në vitin 2025.

Plot 95.36 përqind e totalit të fondeve u paguan përmes urdhrave të ekzekutimit, ndërsa vetëm 4.64 përqind përmes pagesave vullnetare.

ESHR thekson se institucionet nuk kanë krijuar një qasje mjaftueshëm efikase dhe sistematike për menaxhimin e mosmarrëveshjeve të punës. Revizioni gjithashtu tregon pasaktësi në rregullore, interpretime të ndryshme të dispozitave ligjore dhe zbatim të kufizuar të metodave alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

Nga 85 institucionet nga të cilat u kërkuan të dhëna, 69 u përgjigjën dhe 12 prej tyre deklaruan se nuk kishin bërë asnjë pagesë në bazë të mosmarrëveshjeve të punës në periudhën e analizuar.

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