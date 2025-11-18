ESHR: Janë identifikuar parregullsi në funksionimin e spitalit të Prilepit për vitin 2024

ESHR: Janë identifikuar parregullsi në funksionimin e spitalit të Prilepit për vitin 2024

Spitali i Prilepit “Borka Taleski” shpenzoi fonde pa respektuar rregulloret përkatëse ligjore, veçanërisht në zbatimin e prokurimeve publike me parregullsi në operacionet e thesarit, pra në disponimin e fondeve të gatshme, konstatoi Enti Shtetëror për Revizion në auditimin e kryer për vitin 2024.

Enti Shtetëror i Revizionit shprehu mendime të pafavorshme në raport në lidhje me vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare dhe përputhshmërinë e transaksioneve financiare me rregulloret ligjore.

“Janë identifikuar disa parregullsi dhe dobësi në funksionimin e Spitalit. Një pjesë e madhe e detyrimeve janë regjistruar dhe paguar në kohë, në mënyrë selektive dhe pa kontrolle, dhe janë bërë pagesa paraprake ndaj furnizuesve individualë pa fatura të bashkangjitura në shumë prej mbi 8.000 denarësh. Janë bërë angazhime për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve në shumë prej 15.700 denarësh pa një procedurë prokurimi publik, dhe në disa nga procedurat e kryera, kemi konstatuar zbatim jo të duhur të Ligjit për Prokurime Publike.

Pajisje mjekësore në vlerë prej 26.900 denarësh është blerë pa nevojë të përcaktuar, ndërsa një pjesë e pajisjeve për analiza biokimike me vlerë 14.000 denarë nuk është vënë në përdorim, megjithëse punonjësit kanë treguar se nuk është e nevojshme”, thuhet në deklaratën e Entit Shtetëror të Revizionit për funksionimin e Spitalit në vitin 2024.

MARKETING

Të ngjajshme

Ish-ministri rus i Mbrojtjes i shpëtoi një atentati në Moskë

Ish-ministri rus i Mbrojtjes i shpëtoi një atentati në Moskë

BOTA NË FOKUS | “Paqja” që po e shpopullon Gazën!

BOTA NË FOKUS | “Paqja” që po e shpopullon Gazën!

Filloi debati për propozim-buxhetin e vitit 2026, u parashtruan 203 amendamente

Filloi debati për propozim-buxhetin e vitit 2026, u parashtruan 203 amendamente

Mickoski: Kërkoj shkarkimin e Ljupço Kocevskit, ai nuk e kryen mirë punën e tij

Mickoski: Kërkoj shkarkimin e Ljupço Kocevskit, ai nuk e kryen mirë punën e tij

Kongresi amerikan voton pro publikimit të dosjeve të pedofilit Epstein

Kongresi amerikan voton pro publikimit të dosjeve të pedofilit Epstein

Mickoski: Politikanë dhe parti po përpiqen të ndërtojnë karrierë politike mbi rastin e Koçanit

Mickoski: Politikanë dhe parti po përpiqen të ndërtojnë karrierë politike mbi rastin e Koçanit