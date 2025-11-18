ESHR: Janë identifikuar parregullsi në funksionimin e spitalit të Prilepit për vitin 2024
Spitali i Prilepit “Borka Taleski” shpenzoi fonde pa respektuar rregulloret përkatëse ligjore, veçanërisht në zbatimin e prokurimeve publike me parregullsi në operacionet e thesarit, pra në disponimin e fondeve të gatshme, konstatoi Enti Shtetëror për Revizion në auditimin e kryer për vitin 2024.
Enti Shtetëror i Revizionit shprehu mendime të pafavorshme në raport në lidhje me vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare dhe përputhshmërinë e transaksioneve financiare me rregulloret ligjore.
“Janë identifikuar disa parregullsi dhe dobësi në funksionimin e Spitalit. Një pjesë e madhe e detyrimeve janë regjistruar dhe paguar në kohë, në mënyrë selektive dhe pa kontrolle, dhe janë bërë pagesa paraprake ndaj furnizuesve individualë pa fatura të bashkangjitura në shumë prej mbi 8.000 denarësh. Janë bërë angazhime për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve në shumë prej 15.700 denarësh pa një procedurë prokurimi publik, dhe në disa nga procedurat e kryera, kemi konstatuar zbatim jo të duhur të Ligjit për Prokurime Publike.
Pajisje mjekësore në vlerë prej 26.900 denarësh është blerë pa nevojë të përcaktuar, ndërsa një pjesë e pajisjeve për analiza biokimike me vlerë 14.000 denarë nuk është vënë në përdorim, megjithëse punonjësit kanë treguar se nuk është e nevojshme”, thuhet në deklaratën e Entit Shtetëror të Revizionit për funksionimin e Spitalit në vitin 2024.