ESHA: 23.4 milionë euro të paguara për masa punësimi, por shpërndarja nuk është sipas parimit të zhvillimit të balancuar
Për masat aktive të punësimit në vitin 2024 janë paguar 1.442.207 mijë denarë (23,4 milionë euro), por parimi i zhvillimit të balancuar rajonal nuk është siguruar në shpërndarje, tregon auditimi i Entit Shtetëror të Auditimit (ESHA) mbi funksionimin e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Më shumë se gjysma e fondeve për masat individuale janë përqendruar në një numër të vogël qendrash punësimi, përkatësisht 62.05 përqind e masës së vetëpunësimit dhe mbi 50 përqind e masave të subvencionimit të pagave dhe masave të punësimit dhe rritjes së personave juridikë janë zbatuar vetëm në disa qytete Shkup, Tetovë, Strugë, Kumanovë dhe Probishtip, ndërsa të tjerët kanë marrë një pjesë dukshëm më të vogël.
Auditorët gjetën parregullsi dhe mospërputhje në operacionet e Agjencisë së Punësimit dhe shprehën një mendim të rezervuar mbi realitetin dhe objektivitetin e pasqyrave financiare dhe një mendim të kundërt mbi pajtueshmërinë me rregulloret ligjore, udhëzimet dhe politikat e përcaktuara për vitin 2024.
“Në vitin 2024, Agjencisë e Punësimit pagoi 1.326.958 mijë denarë ose afërsisht 21.541.526 euro për kompensim në para në rast papunësie, nga të cilat 876.960 mijë denarë (14.236.364 euro) për kompensim në para dhe 449,998 mijë denarë (7.305.162 euro) për siguri materiale, që përfaqëson 40.6% të shpenzimeve totale të Agjencisë së Punësimit në vitin 2024. Pagesat për kompensim në para janë më të larta me 27.13 përqind, ose me 187,148 mijë denarë, krahasuar me vitin 2023”, theksojnë nga ESHA.