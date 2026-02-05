Errësimi i xhamave të veturave, policia gjobitë 101 shoferë

Errësimi i xhamave të veturave, policia gjobitë 101 shoferë

Ministria e Punëve të Brendshme informon se brenda një muaji, respektivisht nga 01.01.2026 deri më 31.01.2026, Policia ka kryer kontrolle trafiku në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për të ndëshkuar drejtuesit e automjeteve që nuk i përmbushin kushtet e përcaktuara për errësimin e xhamave të automjeteve.

Janë dënuar 101 shoferë.

“Gjatë kontrolleve janë ndëshkuar 101 pjesëmarrës në trafik. Për të gjithë shkelësit janë përgatitur aktet përkatëse. Kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Apelojmë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik të respektojnë rregullat dhe ligjet e trafikut, për të kontribuar së bashku në rrugë më të sigurta“, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Vazhdon rënia e Bitcoin-it

Vazhdon rënia e Bitcoin-it

Trump: Të shtënat fatale ndaj protestuesve në Minneapolis nuk justifikohen

Trump: Të shtënat fatale ndaj protestuesve në Minneapolis nuk justifikohen

Regjistrohen dy tërmete në Maqedoninë e Veriut

Regjistrohen dy tërmete në Maqedoninë e Veriut

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Tragjike: Katër anëtarë të një familje shqiptare humbin jetën në Itali nga helmimi me monoksid karboni

Tragjike: Katër anëtarë të një familje shqiptare humbin jetën në Itali nga helmimi me monoksid karboni

Elon Musk bëhet personi i parë me pasuri prej 800 miliardë dollarësh

Elon Musk bëhet personi i parë me pasuri prej 800 miliardë dollarësh