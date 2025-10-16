Erjona Jonuzi, kapitene dhe MVP që në javën e parë në Sllovaki!

Erjona Jonuzi, kapitene dhe MVP që në javën e parë në Sllovaki!

Volejbollistja tetovare Erjona Jonuzi është rikthyer në Sllovaki për sezonin e saj të dytë me skuadrën VK Nove Mesto nad Vahom, që garon në “Extra Liga”, elita e volejbollit për femra në vend.

Falë nivelit të saj të lartë dhe përvojës së pasur në rolin e pasueses, Erjona ka fituar menjëherë besimin e stafit dhe shoqeve të ekipit, duke u emëruar kapitene që në fillim të sezonit. Në javën e parë, ajo u shpall MVP (lojtarja më e mirë e ndeshjes) në fitoren e pastër 0-3 në transfertë ndaj Elba Preshov, me paraqitje mbresëlënëse në organizimin e lojës.

Vlen të përmendet se sezonin e kaluar Erjona pësoi një dëmtim të rëndë, këputje të ligamentit të kryqëzuar (ACL) në gjurin e majtë, që e detyroi të ndërpriste garat, me parashikime mjekësore për rikuperim prej 10 deri në 12 muajsh.

Megjithatë, me shumë përkushtim, punë të palodhur dhe besim në vetvete, ajo u rikthye në fushë pas vetëm gjashtë muajsh, fillimisht me përfaqësuesen e Maqedonisë, pasi kampionati sllovak kishte përfunduar.

Sot, Erjona është plotësisht e rikuperuar dhe po shkëlqen sërish në parketet sllovake, duke treguar se vullneti dhe dashuria për sportin mund të mposhtin çdo pengesë.

MARKETING

Të ngjajshme

Derbi Shkëndija – Vardari do të luhet të hënën e 27 tetorit

Derbi Shkëndija – Vardari do të luhet të hënën e 27 tetorit

Infantino: Sot askush nuk dëshiron të luajë kundër Kosovës, frikësohen

Infantino: Sot askush nuk dëshiron të luajë kundër Kosovës, frikësohen

De Jong rinovon kontratën, Barcelona i vendos klauzolë marramendëse

De Jong rinovon kontratën, Barcelona i vendos klauzolë marramendëse

PSG dhe Liverpooli në ‘luftë’ për një transferim 80 prej milionë eurosh

PSG dhe Liverpooli në ‘luftë’ për një transferim 80 prej milionë eurosh

Lionel Messi bëhet asistuesi më i mirë i të gjitha kohërave në ndeshjet ndërkombëtare

Lionel Messi bëhet asistuesi më i mirë i të gjitha kohërave në ndeshjet ndërkombëtare

Ronaldo përmbys historinë e futbollit me një tjetër rekord botëror

Ronaldo përmbys historinë e futbollit me një tjetër rekord botëror