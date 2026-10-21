Erë dhe shi ditët në vazhdim, vijon mot më i freskët

Erë dhe shi ditët në vazhdim, vijon mot më i freskët

Nën ndikimin e masës ajrore të lagësht dhe të paqëndrueshme, nesër veçanërish pasdite dhe gjatë natës do të ketë reshje të përkohshme të shiut. Lokalisht, reshjet do të jenë të rrëmbyeshme të shoqëruara me bubullima. Në disa lugina do të ketë kushte për mjegull gjatë mëngjesit, informon DPHM.

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Shik.mk

Të premten në mëngjes priten reshje lokale të shiut, ndërsa gjatë ditës është paralajmëruar erë mesatare deri e përforcuar nga drejtimi verior.

Sipas sinoptikëve, të shtunën do të ketë mot stabil, ndërsa nga e diela dhe në ditët në vijim do të mbizotërojë mot me vranësira të ndryshueshme dhe më i freskët me reshje lokale të shiut.

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