Erdogan-Von der Leyen: Tensionet rajonale theksojnë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Turqi-BE

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ku ka theksuar se rritja e tensioneve në rajon edhe një herë nxjerr në pah rëndësinë strategjike të marrëdhënieve mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian (BE), transmeton Anadolu.

Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal njoftoi se biseda përfshiu marrëdhëniet Turqi-BE, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.

Gjatë bisedës, Erdogan tha se Turqia ka punuar për ruajtjen e armëpushimit dhe sigurimin e paqes në konfliktin e vazhdueshëm në rajon, duke shtuar se Ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet sa më shpejt.

Ai tha se Izraeli kërkon vazhdimin e konflikteve në rajon dhe vazhdon të shkelë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë veprime të përshkruara si pirateri, si dhe theksoi nevojën për rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Izraelit.

Presidenti turk gjithashtu theksoi se përfshirja e Turqisë në iniciativat e strategjisë evropiane të sigurisë do të ishte e dobishme, se Unionit Doganor Turqi-BE duhet të përditësohet dhe se bashkëpunimi duhet të zgjerohet në të gjitha fushat për të forcuar integrimin ekonomik dhe për të avancuar interesat e përbashkëta.

