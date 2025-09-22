Erdoğan: Vëllimi tregtar prej 100 miliardë dollarësh Turqi-SHBA vazhdon të jetë qëllimi ynë i përbashkët

Erdoğan: Vëllimi tregtar prej 100 miliardë dollarësh Turqi-SHBA vazhdon të jetë qëllimi ynë i përbashkët

Objektivi prej 100 miliardë dollarësh për vëllimin tregtar midis Turqisë dhe SHBA-së “vazhdon të jetë qëllimi ynë i përbashkët”, tha presidenti Recep Tayyip Erdoğan të hënën, raporton Anadolu.

Duke folur në një konferencë investimesh turke në New York të organizuar nga Këshilli i Biznesit Turqi-SHBA, Erdoğan tha se beson që Ankaraja dhe Washingtoni do të arrijnë një objektiv tregtar prej 100 miliardë dollarësh me mbështetjen e sektorit privat dhe iniciativave të reja të investimit.

Bashkëpunimi Turqi-SHBA në industrinë e mbrojtjes duhet të çlirohet nga pengesat dhe kufizimet sa më shpejt të jetë e mundur në përputhje me frymën e aleancës, tha ai.

“Ne presim” që vrulli në lidhjet dypalëshe të përshpejtohet duke eksploruar mundësitë e bashkëpunimit në sektorë si energjia, hapësira kibernetike dhe hapësira, theksoi Erdoğan.

“Ne vazhdojmë të ndërmarrim hapa për të forcuar një mjedis tregu transparent, konkurrues dhe të sigurt që do ta bëjë Turqinë më tërheqëse për investitorët”, vuri në dukje ai.

Infrastruktura e fortë logjistike e Turqisë, portet moderne dhe rrjetet e përparuara të autostradave dhe hekurudhave e bëjnë atë një qendër strategjike për investitorët, shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti palestinez premton zgjedhje brenda një viti pas luftës në Gaza

Presidenti palestinez premton zgjedhje brenda një viti pas luftës në Gaza

Presidenti turk e cilëson si “historike” njohjen e Palestinës nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Presidenti turk e cilëson si “historike” njohjen e Palestinës nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Ousmane Dembele shpallet fitues i “Topit të Artë”

Ousmane Dembele shpallet fitues i “Topit të Artë”

Supertajfuni Ragasa goditi Filipinet dhe Tajvanin, Kina evakuon 400 mijë banorë

Supertajfuni Ragasa goditi Filipinet dhe Tajvanin, Kina evakuon 400 mijë banorë

Siljanovska-Davkova: Nëse jemi seriozë lidhur me paqen, atëherë është koha që timonin e KB-së t’ia besojmë gruas

Siljanovska-Davkova: Nëse jemi seriozë lidhur me paqen, atëherë është koha që timonin e KB-së t’ia besojmë gruas

Franca njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës

Franca njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës