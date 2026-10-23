Erdogan: Turqia vazhdon përpjekjet për t’i hapur rrugë paqes në rajone të ndryshme

Erdogan: Turqia vazhdon përpjekjet për t’i hapur rrugë paqes në rajone të ndryshme

Turqia vazhdon përpjekjet për t’i hapur rrugë paqes në një hapësirë të gjerë gjeografike, nga shkëmbimet e të burgosurve mes Rusisë dhe Ukrainës deri te përpjekjet për ndërmjetësim në Afrikë, tha presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, transmeton Anadolu.

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Në një videomesazh drejtuar Konferencës së 9-të të Stambollit për Ndërmjetësim, Erdogan theksoi se diplomacia mbetet e mundur edhe në konfliktet më të vështira.

“Gjithmonë ekziston një derë e hapur për diplomacinë, edhe në mosmarrëveshjet më të vështira”, tha ai, duke shtuar se çelësi është të dëshmohet “vullneti, guximi dhe sinqeriteti për ta mbajtur atë derë të hapur”.

Erdogan tha se Turqia mbetet e përkushtuar ndaj diplomacisë, pavarësisht shtimit të konflikteve globale, përshkallëzimit të tensioneve dhe rënies së besimit te institucionet ndërkombëtare.

Ai kritikoi gjithashtu strukturën e sistemit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillin e Sigurimit të OKB-së. “Një strukturë në të cilën vullneti i më shumë se 190 vendeve varet nga diskrecioni i pesë vendeve nuk është as e drejtë dhe as e aftë për ta rikthyer plotësisht besimin”, tha ai.

Erdogan vuri në dukje se miliona njerëz në Palestinë, Liban, Sudan dhe rajone të tjera të përfshira nga krizat janë thellësisht të zhgënjyer me OKB-në.

Ai rikonfirmoi angazhimin e Turqisë për t’i bashkuar palët në konflikt, për të ndërmjetësuar zgjidhje të drejta dhe për të marrë përgjegjësi në përpjekjet për paqe.

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