Erdogan: Turqia po punon për të zgjidhur problemet përmes “diplomacisë së orientuar drejt paqes”

Turqia po bën përpjekje intensive me diplomacinë e saj të orientuar drejt paqes “për të arritur zgjidhje të drejta dhe të barabarta për problemet përmes dialogut dhe negociatave”, tha sot presidenti i vendit, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.

Turqia mbetet e palëkundur në përpjekjet e saj për të “promovuar paqen, qetësinë dhe stabilitetin” në rajon, tha Erdogan në një aktivitet në kryeqytetin Ankara.

Ai theksoi se Turqia po bën çdo përpjekje për të çliruar “rajonin tonë nga kjo trazirë” pa gjakderdhje të mëtejshme.

Erdogan i bëri këto komente mes ofensivës ushtarake të vazhdueshme SHBA-Izrael të nisur kundër Iranit të shtunën, e cila ka vrarë disa zyrtarë të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei.

Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin si dhe disa vende rajonale që janë shtëpi e aseteve amerikane.

