Erdogan: Turqia po punon për të ringjallur bisedimet e Stambollit mbi luftën në Ukrainë

Erdogan: Turqia po punon për të ringjallur bisedimet e Stambollit mbi luftën në Ukrainë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, pas takimit në Ankara me homologun e tij ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se vendi i tij beson se do të ishte e dobishme që procesi i Stambollit mbi luftën në Ukrainë të zbatohet me “një kornizë gjithëpërfshirëse që mund të adresojë problemet tashmë akute”, raporton Anadolu.

“Bisedimet e Stambollit përbëjnë një moment të rëndësishëm në përpjekjet diplomatike në një kohë kur efektet shkatërruese të luftës (Rusi-Ukrainë) po thellohen”, tha presidenti Erdogan në konferencën e përbashkët për media me presidentin Zelenskyy.

Erdogan shprehu gatishmërinë e Turqisë për të diskutuar me Rusinë “çdo propozim që do të përshpejtonte armëpushimin dhe do të hapte rrugën për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme”.

“Turqia nga të gjithë partnerët që duan të ndalojnë gjakderdhjen m

MARKETING

Të ngjajshme

Saranda Imeri: 80% e amendamenteve nga BDI propozohen nga deputeti turk që kanë të bëjnë me të drejtat e turqve dhe jo shqiptarëve

Saranda Imeri: 80% e amendamenteve nga BDI propozohen nga deputeti turk që kanë të bëjnë me të drejtat e turqve dhe jo shqiptarëve

(VIDEO) Nëntori dhe identiteti shqiptar në tribunën kulturore në Preshevë

(VIDEO) Nëntori dhe identiteti shqiptar në tribunën kulturore në Preshevë

(VIDEO) Rritet rreziku për përmbytje

(VIDEO) Rritet rreziku për përmbytje

(VIDEO) 7 muaj burg për shoferin që goditi Arbër Shaqirin, bashkëshortja kërkon drejtësi

(VIDEO) 7 muaj burg për shoferin që goditi Arbër Shaqirin, bashkëshortja kërkon drejtësi

(VIDEO) Nis gjykimi për rastin e Koçanit, një sprovë për shtetin

(VIDEO) Nis gjykimi për rastin e Koçanit, një sprovë për shtetin

(VIDEO) A 1 dhe “Vera e Ohrit” vazhdojnë bashkëpunimin edhe për tre vjet

(VIDEO) A 1 dhe “Vera e Ohrit” vazhdojnë bashkëpunimin edhe për tre vjet