Erdogan: Turqia po hyn në një epokë të re me qasje proaktive
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se vendi i tij po hyn në një epokë të re në të cilën duhet të rrisë ritmin dhe të bëhet më i shkathët dhe më proaktiv, raporton Anadolu.
“Në të njëjtën kohë, siç ishte rasti mbrëmë, ne po marrim masat e nevojshme parandaluese kundër çdo kërcënimi që shkel hapësirën tonë ajrore”, tha Erdogan në një darkë iftari në Stamboll, duke theksuar se “mbajtja e vendit tonë larg kësaj vatre zjarri është përparësia jonë kryesore”.
Komentet e tij vijnë pasi, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, një municion balistik i lëshuar nga Irani hyri në hapësirën ajrore turke dhe u “neutralizua nga sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s të vendosura në Mesdheun Lindor”.
Presidenti turk gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes mes tensioneve sektare dhe etnike që po nxiten në mes të sulmeve ndaj Iranit.
Ai tha se Turqia vepron me “kujdes të madh përballë komploteve, kurtheve dhe provokimeve që synojnë ta tërheqin vendin tonë në luftë”.
Duke iu referuar akteve të gjenocidit nga Izraeli, Erdogan tha se disa vende mbyllin sytë ndaj shtypjes dhe gjenocidit, ndërsa disa të tjera mbështesin aktorë gjenocidal si Izraeli.
“Në një botë që po vuan nga një eklips moral, ne, si Turqi, së bashku po përpiqemi të jemi ndërgjegjja e njerëzimit”, tha presidenti turk.
“Vuajtjet e fëmijëve jetimë nga Gaza dhe Siria tërhoqën më pak vëmendje sesa një pinguin i vetmuar, për shkak të ndërgjegjes së rreme të botës virtuale”, shtoi ai.