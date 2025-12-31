Erdogan: Turqia po bën hapa revolucionarë në fushën e mbrojtjes
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se Ankaraja po ndërmerr hapa transformues në sektorin e mbrojtjes për të siguruar stabilitetin rajonal dhe global, në përputhje me parimin e politikës së jashtme të Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë – “Paqe në shtëpi, paqe në botë”, transmeton Anadolu.
Duke përmendur përpjekjet për forcimin e unitetit të brendshëm dhe zhvillimet transformuese, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, Erdogan tha: “Ne jemi në një luftë të fuqishme për të siguruar stabilitetin në rajonin tonë dhe më gjerë”.
Ai foli përmes telefonit me trupat e mbledhur në Komandën e Shkollës së Artilerisë dhe Raketave në rrethin Polatli të kryeqytetit Ankara, në natën e Vitit të Ri.
Erdogan theksoi zgjerimin e arsenalit dhe kapaciteteve vendase të Turqisë, duke përfshirë tanket “Altay”, topat “Firtina”, helikopterët ATAK, dronët e armatosur dhe të paarmatosur, raketat me rreze të gjatë, sistemet e mbrojtjes ajrore, anijet luftarake, nëndetëset dhe mjetet detare pa pilot.
“Po bëjmë një hap të madh përpara në të gjitha fushat e mbrojtjes”, tha ai, duke theksuar se vendi po shfrytëzon burimet e veta për të ndërtuar një infrastrukturë ushtarake të pavarur.
Pavarësisht “sfidave dhe pengesave serioze”, Erdogan tha se Turqia ka shfrytëzuar një “mundësi historike” për të kthyer përfitimet e saj të fundit në arritje të qëndrueshme.
Presidenti riafirmoi angazhimin e qeverisë për të forcuar më tej vendin dhe për t’u lënë brezave të ardhshëm një “Turqi të re, të fortë dhe të madhe”.