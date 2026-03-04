Erdoğan: Turqia “nuk lë asgjë në dorë të rastësisë” sa i përket sigurisë së kufijve të saj
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, deklaroi të mërkurën se Ankaraja “nuk po lë asgjë në dorë të rastësisë” kur bëhet fjalë për sigurinë e kufijve dhe hapësirës ajrore të saj, në këto kohë të vështira që po kalon rajoni.
“Türkiye po merr të gjitha masat e nevojshme në konsultim të ngushtë me aleatët e NATO-s dhe ndërhyn menjëherë kur është e nevojshme”, tha Erdoğan.
Ankaraja gjithashtu lëshon paralajmërimet “më të forta” për të parandaluar përsëritjen e incidenteve të ngjashme, theksoi ai, duke iu referuar incidentit me municion raketor nga Irani të mërkurën.
“Vendosmëria dhe kapaciteti ynë për të garantuar sigurinë e vendit dhe të kombit tonë janë në nivelin më të lartë”, shtoi më tej ai.
Një municion balistik i lëshuar nga Irani dhe i drejtuar drejt hapësirës ajrore turke të mërkurën u interceptua dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor, njoftoi Ministria turke e Mbrojtjes Kombëtare.
Ministria bëri të ditur në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal se projektili, i zbuluar pasi kishte kaluar përmes Irakut dhe Sirisë, u angazhua me sukses nga sistemet e mbrojtjes ajrore.