Erdogan: Turqia nuk do të tërhiqet nga mbështetja për palestinezët
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka theksuar se fjalimin e tij të 16-të në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së e ka përdorur për të bërë thirrje për një rend botëror më të drejtë dhe për të rikonfirmuar qëndrimin e Turqisë ndaj konflikteve në rajonin e saj, veçanërisht ndaj luftës së Izraelit në Gaza, të cilën e cilësoi si gjenocid, si dhe ndaj situatës më të gjerë në Lindjen e Mesme, raporton Anadolu.
“Ne do të vazhdojmë të flasim me guxim për atë që është e drejtë dhe të themi të vërtetën”, tha Erdogan pas mbledhjes së Kabinetit në Kompleksin Presidencial në Ankara.
Erdogan kujtoi pjesëmarrjen e tij në sesionin e 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, ku udhëtoi më 20 shtator. Ai tha se në ditën e dytë të sesionit të këtij viti, i cili u mbajt me temën “Rindërtimi i besimit dhe ringjallja e solidaritetit global”, ai iu drejtua për të 16-tën herë Asamblesë së Përgjithshme.
Gjatë fjalimit të tij, Erdogan tha se i kishte paraqitur komunitetit ndërkombëtar një kornizë prej pesë pikash për një rend të ri botëror të bazuar në më shumë drejtësi, përfaqësim më të fuqishëm, besim dhe mirëqenie.
Ai gjithashtu paraqiti qëndrimet e Turqisë për zgjidhjen e luftërave dhe konflikteve në rajonin e saj, përfshirë luftën në Gaza dhe situatën në Bregun Perëndimor, si dhe luftën Rusi-Ukrainë dhe tensionet që përfshijnë Iranin.
Erdogan tha se “terrorizmi shtetëror” i Izraelit në Gaza dhe në Bregun Perëndimor mbetet në krye të agjendës ndërkombëtare të Turqisë.
“Presidenti palestinez Mahmoud Abbas, për fat të keq, edhe këtë vit nuk ishte në gjendje t’i drejtohej personalisht Asamblesë së Përgjithshme për shkak të kufizimeve të vizave. Ndërkohë që kriminelët e luftës, fjalët e të cilëve mbajnë erë gjaku, gjetën vend në foltoren e OKB-së për të përhapur gënjeshtrat e tyre, fakti që Presidenti Abbas nuk mundi të ishte aty është një situatë e turpshme për njerëzimin”, tha Erdogan.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë të mbështesë palestinezët dhe libanezët e prekur nga konfliktet.
“Dua të përsëris se kjo padrejtësi plagos ndërgjegjen e njerëzimit. Natyrisht, atë ditë ne nuk folëm atje vetëm në emër të kombit tonë, por edhe në emër të palestinezëve të shtypur dhe libanezëve të pafajshëm. Ne nuk do të tërhiqemi nga kjo”, tha ai.
Erdogan gjithashtu tha se Turqia do ta ruajë qëndrimin e saj derisa përgjegjësit për krimet kundër njerëzimit të mbahen përgjegjës.
“Ne kurrë nuk do ta braktisim qëndrimin tonë derisa ata që kryejnë krime kundër njerëzimit, ata që kanë derdhur gjakun e 74 mijë vëllezërve dhe motrave tona në Gaza dhe ata që kanë përhapur terror në të gjithë rajonin tonë, nga Libani deri në Siri, të mbahen përgjegjës para ligjit”, tha ai.
Erdogan tha se Turqia është tashmë më e fortë dhe më e sigurt në vetvete se në të kaluarën, si brenda vendit, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare.
“Më e rëndësishmja, sot ekziston një Republikë e Turqisë që po rivendos një lidhje mijëravjeçare vëllazërie brenda vendit dhe po përqafon sërish fqinjët e saj jashtë vendit”, tha ai.
“Ne jemi një shtet që mendon madhërisht, ndërmerr hapa të mëdhenj, vendos objektiva ambicioze dhe ecën drejt këtyre objektivave me vendosmëri. Me dëshirën e Zotit, ne do të ecim në këtë rrugë me durim deri në fund”, shtoi ai.
Mundësitë për investime
Erdogan theksoi gjithashtu rolin e Qendrës Turkevi, e cila u hap pesë vjet më parë përballë selisë së OKB-së në New York dhe është shndërruar në një qendër të rëndësishme diplomatike. Ai tha se aty janë pritur shumë krerë shtetesh dhe qeverish.
Gjatë vizitës së tij në New York, Erdogan tha se zhvilloi takime dypalëshe me 17 krerë shtetesh dhe qeverish.
“Me ftesë të z. Trump, mora pjesë në një takim që bashkoi SHBA-në dhe vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, ku ndava pikëpamjet tona për rivendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon”, tha Erdogan.
Ai tha se gjithashtu u takua me përfaqësues të biznesit amerikan për të diskutuar mundësitë e investimeve në Turqi dhe mori pjesë në një program ku ishin të përfshira komunitetet turke, amerikane dhe myslimane.
Erdogan tha se takimet e zhvilluara gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së do t’i sjellin përfitime Turqisë, qytetarëve të saj dhe komuniteteve të prekura nga konfliktet.
“Shpresoj që kontaktet, takimet dhe aktivitetet që zhvilluam me rastin e Asamblesë së Përgjithshme të 81-të të OKB-së të sjellin edhe një herë rezultate të mira për vendin tonë, kombin tonë dhe popujt e shtypur në mbarë botën”, tha ai.
Erdogan kujtoi gjithashtu pjesëmarrjen në ceremoninë përmbyllëse të Panairit Ndërkombëtar të Tregtisë MUSIAD EXPO, të 21-të, si dhe në Forumin Ndërkombëtar të Biznesit, të 29-të, më 26 shtator. Ai shprehu shpresën se këto aktivitete do të hapin rrugën për partneritete të reja dhe përgëzoi MUSIAD-in për përpjekjet e tij.