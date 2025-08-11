Erdoğan: Turqia mobilizon të gjitha burimet dhe përpjekjet diplomatike për të sjellë shpresë në Gaza

Erdoğan: Turqia mobilizon të gjitha burimet dhe përpjekjet diplomatike për të sjellë shpresë në Gaza

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, pas një takimi të kabinetit të tij në Ankara ka deklaruar se kanë mobilizuar “të gjitha burimet dhe aftësitë diplomatike të vendit tonë për të sjellë shpresë në Gaza”, raporton Anadolu.

“Nuk do të lejojmë që Netanyahu dhe rrjeti i tij vrasës ta fusin rajonin tonë në fatkeqësi edhe më të mëdha për të zgjatur jetën e tyre politike”, tha Erdoğan.

Izraeli ka vrarë të paktën 61.500 njerëz në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe ka shkaktuar një krizë humanitare në thellim, duke përfshirë vdekje nga uria, sëmundje dhe migrim të detyruar.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj Netanyahut dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

MARKETING

Të ngjajshme

Beqiri dhe Qaka: Jemi gati për sfidën e madhe ndaj Qarabag

Beqiri dhe Qaka: Jemi gati për sfidën e madhe ndaj Qarabag

KSHPK me udhëzime për dispozitat ligjore që lidhen me Zgjedhjet lokale 2025

KSHPK me udhëzime për dispozitat ligjore që lidhen me Zgjedhjet lokale 2025

VLEN: “Bota serbe” mban vulën e BDI-së

VLEN: “Bota serbe” mban vulën e BDI-së

OKH “Merhamet” merr pjesë në Hapjen e Panairit Ndërkombëtar të Dhjetë të Librit Arab në Stamboll

OKH “Merhamet” merr pjesë në Hapjen e Panairit Ndërkombëtar të Dhjetë të Librit Arab në Stamboll

Deklarata skandaloze e kryeministrit për UÇK-në/ BDI: Mickoski mund të poshtërojë publikisht vetëm vazalët e tij politikë, jo shqiptarët!

Deklarata skandaloze e kryeministrit për UÇK-në/ BDI: Mickoski mund të poshtërojë publikisht vetëm vazalët e tij politikë, jo shqiptarët!

ASH-Sela: Deklarata e Mickoskit për UÇK-në është skandaloze dhe provokim kombëtar – shqetësuese heshtja e shqiptarëve në qeveri

ASH-Sela: Deklarata e Mickoskit për UÇK-në është skandaloze dhe provokim kombëtar – shqetësuese heshtja e shqiptarëve në qeveri