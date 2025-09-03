Erdoğan: Turqia kurrë nuk do të qëndrojë e heshtur ndaj shtypjes së Netanyahut në Palestinë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përsëritur se Türkiye nuk do të qëndrojë duarkryq teksa palestinezët vuajnë nën ofensivën e Izraelit, duke e sulmuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu.

“Ne nuk mund të mbetemi spektatorë të heshtur ndaj vuajtjes në Palestinë, të shkaktuar nga Netanyahu i pamëshirshëm,” tha Erdoğan të mërkurën, gjatë fjalimit në hapjen e Javës së Mevlidi Nebi në Ankara.

Presidenti shtoi se shqetësimet e Türkiye-s shtrihen përtej kufijve të saj, duke theksuar solidaritetin me kombet myslimane të përfshira në konflikte.

“Gjysma e zemrës sonë është këtu; gjysma tjetër është në Gaza, Palestinë, Jemen, Sudan dhe Afganistan, ku plagët e botës islame po gjakosen,” tha ai.

Duke theksuar temën e unitetit, Erdoğan shpalli: “Ne i shohim të gjithë myslimanët si tulla të së njëjtës ndërtesë, pjesë të së njëjtës trupë.”

Pavarësisht trazirave në rajon, presidenti bëri thirrje për qëndrueshmëri dhe vendosmëri.

“Ne nuk jemi të pashpresë, dhe kurrë nuk do të jemi të pashpresë. Përkundër padrejtësive, pabarazive dhe shtypjeve në gjeografinë tonë, kurrë nuk do t’i nënshtrohemi dëshpërimit,” tha ai.

