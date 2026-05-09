Erdogan: Turqia kundërshton përhapjen më të gjerë rajonale të konfliktit SHBA-Iran
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Ankaraja nuk dëshiron që konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të përhapet më tej në rajon, transmeton Anadolu.
Erdogan i bëri komentet gjatë një takimi në Stamboll me Masrour Barzanin, kryeministër i Qeverisë Rajonale Kurde (KRG) të Irakut, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.
Të dyja palët diskutuan zhvillimet më të fundit rajonale gjatë takimit.
Erdogan shprehu shqetësim për sulmet në territorin irakian, përfshirë në Erbil, mes konfliktit në vazhdim SHBA-Iran dhe tha se Turqia kundërshton zgjerimin e konfliktit në vende të tjera të rajonit.
Ai gjithashtu tha se Turqia do të vazhdojë solidaritetin me KRG-në gjatë kësaj periudhe.
Duke theksuar rëndësinë e stabilitetit në Irak për rajonin më të gjerë, Erdogan tha se formimi i shpejtë i qeverisë qendrore të Irakut do të mbështeste unitetin dhe kohezionin e vendit.
Presidenti turk riafirmoi përkushtimin e Ankarasë për forcimin e bashkëpunimit si me qeverinë qendrore të Irakut ashtu edhe me KRG-në, veçanërisht në tregti, transport dhe energji.
Ai shtoi se zbatimi i Projektit të Rrugës së Zhvillimit do të sillte përfitime të mëdha jo vetëm për Irakun, por edhe për vendet e Gjirit.
Erdogan po ashtu përsëriti vendosmërinë e Turqisë për të përfunduar iniciativën “Turqi pa terror”, duke theksuar dëshirën e Ankarasë për paqe dhe stabilitet si brenda vendit ashtu edhe në rajon.