Erdogan: Turqia kundërshton përhapjen më të gjerë rajonale të konfliktit SHBA-Iran

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Ankaraja nuk dëshiron që konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të përhapet më tej në rajon, transmeton Anadolu.

Erdogan i bëri komentet gjatë një takimi në Stamboll me Masrour Barzanin, kryeministër i Qeverisë Rajonale Kurde (KRG) të Irakut, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.

Të dyja palët diskutuan zhvillimet më të fundit rajonale gjatë takimit.

Erdogan shprehu shqetësim për sulmet në territorin irakian, përfshirë në Erbil, mes konfliktit në vazhdim SHBA-Iran dhe tha se Turqia kundërshton zgjerimin e konfliktit në vende të tjera të rajonit.

Ai gjithashtu tha se Turqia do të vazhdojë solidaritetin me KRG-në gjatë kësaj periudhe.

Duke theksuar rëndësinë e stabilitetit në Irak për rajonin më të gjerë, Erdogan tha se formimi i shpejtë i qeverisë qendrore të Irakut do të mbështeste unitetin dhe kohezionin e vendit.

Presidenti turk riafirmoi përkushtimin e Ankarasë për forcimin e bashkëpunimit si me qeverinë qendrore të Irakut ashtu edhe me KRG-në, veçanërisht në tregti, transport dhe energji.

Ai shtoi se zbatimi i Projektit të Rrugës së Zhvillimit do të sillte përfitime të mëdha jo vetëm për Irakun, por edhe për vendet e Gjirit.

Erdogan po ashtu përsëriti vendosmërinë e Turqisë për të përfunduar iniciativën “Turqi pa terror”, duke theksuar dëshirën e Ankarasë për paqe dhe stabilitet si brenda vendit ashtu edhe në rajon.

