Erdogan: Turqia kryeson në “përpjekjet për të vërtetën” në kohë luftërash informative dhe kulturore
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se në një kohë kur “luftërat informative dhe kulturore” po formësojnë agjendën globale, TRT, transmetuesi publik kombëtar i Turqisë, dhe Agjencia Anadolu po udhëheqin “luftën për të vërtetën” dhe po qëndrojnë si një pengesë kundër degjenerimit kulturor përmes transmetimeve dhe prodhimeve që vënë në plan të parë atë që është e mirë, e drejtë dhe e ndershme.
Duke folur të enjten në ceremoninë e hapjes së kanalit të ri rinor të TRT-së, “TRT Genç”, në kryeqytetin turk Ankara, Erdogan përgëzoi kombin turk dhe botën myslimane me rastin e Natës së Miraxhit, që shënon ngritjen e Profetit Muhamed, dhe u lut për paqe dhe lehtësim për ata që përballen me shtypje, veçanërisht në Gaza.
Erdogan tha se TRT, si transmetues publik, duhet të mbetet besnik ndaj së vërtetës – veçanërisht në çështjet që lidhen me historinë e Turqisë – duke theksuar se nuk ka vend për gabime të nxitura nga shqetësimet për shikueshmëri.
Duke mirëpritur TRT Genç në transmetim nën sloganin “e ardhmja je ti”, Erdogan tha se kanali do të bëhet një platformë kyç për të rinjtë dhe do të kontribuojë në rritjen e brezave që do të forcojnë vizionin e Turqisë për “Shekullin e Turqisë”. Ai tha se programet e TRT Genç, që variojnë nga shkenca dhe teknologjia te arti, sporti, historia dhe jeta e përditshme, do të mbështesin zhvillimin intelektual, emocional dhe kulturor të të rinjve.
Ai theksoi gjithashtu se platforma si TRT Genç janë të domosdoshme në luftën kundër varësive, të cilat i përshkroi si një nga plagët kryesore të epokës moderne.
Erdogan paralajmëroi se varësia nga droga, alkooli, bastet onlajn, kumari dhe cigaret ka arritur nivele “po aq të dëmshme sa terrorizmi, madje edhe më keq” për Turqinë, duke theksuar se masat e sigurisë të vetme nuk mjaftojnë.
Duke e përshkruar familjen si një nga fushëbetejat kryesore të “luftërave kulturore”, Erdogan argumentoi se “marrëdhënie të shtrembëruara” po promovohen në përmbajtje të ndryshme mediatike, nga serialet dhe filmat te vizatimet, lojërat dhe lodrat. Ai tha se suksesi i TRT-së qëndron në prodhimin e përmbajtjeve që e gjithë familja mund t’i ndjekë me qetësi dhe bëri thirrje për programe më të fuqishme që trajtojnë varësitë përtej mesazheve të shërbimit publik.
Erdogan vuri në pah edhe arritjet ndërkombëtare të TRT-së, duke theksuar se filmi i bashkëprodhuar nga TRT “Triangle of Sadness” fitoi Palmën e Artë në Festivalin e 75-të të Filmit në Kanë, ndërsa një dokumentar i “TRT World” fitoi një çmim Emmy në kategorinë e lajmeve dhe aktualitetit – një arritje e parë për Turqinë.
Ai përmendi gjithashtu ndikimin global të dokumentarit “Holy Redemption”, që fokusohet te kolonët izraelitë në Palestinë, dhe tha se gati 100 bashkëprodhime të TRT-së kanë fituar rreth 500 çmime në festivale të mëdha gjatë katër viteve të fundit. Erdogan gjithashtu uroi sukses për filmin “Palestine 36”, i cili pritet të konkurrojë në kategorinë e Filmit më të Mirë Ndërkombëtar në edicionin e 98-të të Çmimeve Oscar.