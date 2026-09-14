Erdogan: Turqia i vetmi vend me përmirësim të ndjeshëm me 50 për qind në tre fusha në renditjen e PISA 2025
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se renditja e Turqisë në lexim, shkrim dhe shkencë – tre lëndët kryesore të vlerësuara në kuadër të Programit 2025 për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve (PISA) – është përmirësuar me 50 për qind, transmeton Anadolu.
Duke folur në Shkollën e Mesme “Gazi Anatolian” gjatë një ceremonie hapjeje të vitit akademik 2026-2027 në Ankara, Erdogan tha se “Renditja e Turqisë në të tre fushat është rritur me 50 për qind. Ne u bëmë i vetmi vend që përmirësoi ndjeshëm performancën e saj në të tre fushat”.
Ai kritikoi përpjekjet për të minimizuar rezultatet e vlerësimit arsimor, duke thënë se arritja duhet të jetë burim krenarie për kombin turk.