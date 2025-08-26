Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Turqia është garantuese e sigurisë, paqes dhe mirëqenies së kurdëve, si dhe të gjithë popujve vëllazërorë në Siri, tha Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, raporton Anadolu.

“Ata që i drejtohen Ankarasë dhe Damaskut do të triumfojnë”, tha ai duke folur gjatë një fjalimi në përkujtim të 954-vjetorit të fitores së Malazgirtit në Provincën Muş të Turqisë.

Duke folur për krizën në Gaza, presidenti turk tha: “Përmes diplomacisë me letra, telefonatave, takimeve ndërkombëtare, ndihmës që tejkalon 102.000 tonë, ne mbrojmë të drejtat dhe drejtësinë e Gazës në mënyrën më të fuqishme”.

