Erdogan: Turqia është e kënaqur që sheh popullin sirian që përpiqet të rindërtojë vendin e tij pavarësisht vështirësive

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka shprehur se Turqia është e kënaqur që sheh popullin sirian që përpiqet të rindërtojë vendin pavarësisht vështirësive dhe që zbatimi i qetë i marrëveshjes së 10 marsit të Sirisë do të prishë planet e aktorëve dashakeq që investojnë në një Siri të dobët, të ndarë dhe të paqëndrueshme, raporton Anadolu.

“Jemi të kënaqur të shohim popullin sirian në përpjekje për rindërtim të vendin e tij gjatë vitit të kaluar pavarësisht të gjitha vështirësive dhe shkatërrimit të lënë nga diktatura e Asadit”, tha Erdogan në fjalimin e tij në eventin e Ditës së të Drejtave të Njeriut në Ankara.

Ai theksoi se Turqia dhe kombi turk mbështesin plotësisht përpjekjet e Sirisë dhe të popullit sirian për rindërtim, rimëkëmbje dhe rindërtim me të gjitha mjetet.

Presidenti turk shtoi gjithashtu se populli i shtypur në Palestinë “do ta shohë durimin e tij të kurorëzuar me fitore dhe liria dhe paqja do të vijnë me një shtet sovran palestinez me Kudsin Lindor si kryeqytet”.

Më 10 mars, një marrëveshje u njoftua nga presidenca siriane që parashikonte integrimin e Forcave Demokratike Siriane (SDF) – të dominuara nga grupi terrorist YPG/PKK – në aparatin shtetëror të Sirisë, duke theksuar integritetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo plan separatist.

