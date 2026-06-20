Erdogan: Turqia eksporton për herë të parë një anije luftarake në një vend anëtar të NATO-s dhe BE-së
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka bërë të ditur se Turqia ka eksportuar për herë të parë në historinë e saj një anije luftarake drejt një vendi anëtar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian (BE) përmes një marrëveshjeje shitjeje të nënshkruar me Rumaninë, raporton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e dorëzimit të anijes patrulluese në det të hapur CAm. Roman për Komandën e Forcave Detare Rumune, si dhe në ceremoninë e futjes në shërbim dhe ngritjes së flamurit të platformave të Komandës së Forcave Detare Turke në Stamboll, Erdogan theksoi aftësitë në rritje të industrisë turke të mbrojtjes detare.
“Me marrëveshjen e shitjes që nënshkruam me Rumaninë, Turqia eksporton për herë të parë në historinë e saj një anije luftarake drejt një vendi anëtar të NATO-s dhe BE-së”, tha ai.
Erdogan tha se Turqia ka ndërtuar më shumë se 140 platforma detare për rajone të ndryshme të botës dhe e përshkroi sektorin e ndërtimit të anijeve ushtarake si duke përjetuar “ditët më intensive dhe më produktive” në historinë 103-vjeçare të republikës.
Ai tha se Turqia është ndër vendet e afta të ndërtojnë numrin më të madh të anijeve luftarake në të njëjtën kohë.
Presidenti turk theksoi gjithashtu bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes me vendet partnere, duke shtuar se Turqia e konsideron detyrë ndarjen e kapaciteteve të saj të industrisë së mbrojtjes me vendet mike.
“Qëllimi i Turqisë nuk është të krijojë tensione në rajonin tonë, por të forcojë paqen, drejtësinë, qetësinë dhe stabilitetin”, tha Erdogan.
Ai shtoi se mjedisi ndërkombëtar mbetet shumë i trazuar dhe se vendet që nuk kanë forcë në terren mund ta kenë të vështirë të sigurojnë vendin e tyre në tryezën e negociatave.