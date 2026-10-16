Erdogan: Turqia e konsideron Kamboxhian partnere të rëndësishme në Azinë Juglindore
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia e konsideron Kamboxhian një partnere të rëndësishme në Azinë Juglindore, duke theksuar zhvillimin e shpejtë të marrëdhënieve mes dy vendeve gjatë viteve të fundit, raporton Anadolu.
Erdogan i bëri këto deklarata në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin kamboxhian, Hun Manet, pas takimit kokë më kokë dhe bisedimeve mes delegacioneve në Zyrën Presidenciale Dolmabahce në Stamboll.
“Ne e shohim Kamboxhian, me të cilën marrëdhëniet tona janë zhvilluar me shpejtësi, veçanërisht vitet e fundit, si një partnere të rëndësishme në Azinë Juglindore”, tha ai.
Erdogan gjithashtu mirëpriti pjesëmarrjen e Kamboxhias si anëtare themeluese e Këshillit të Paqes për Gazën.
“Pjesëmarrja e Kamboxhias si anëtare themeluese e Këshillit të Paqes për Gazën është shumë e mirëpritur”, tha ai.
Presidenti turk tha gjithashtu se Turqia, deri më tani, ka ofruar ndihmë për më shumë se 3.000 persona në bashkëpunim me autoritetet kamboxhiane.
“Deri më tani, kemi ofruar ndihmë për më shumë se 3.000 persona në bashkëpunim me autoritetet kamboxhiane. Do të vazhdojmë ndihmën tonë humanitare”, shtoi ai.