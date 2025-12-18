Erdogan: Turqia do të vazhdojë të tregojë të vërtetën për atë që po ndodh në Gaza

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka theksuar vendosmërinë e vendit të tij për të treguar të vërtetën për atë që po ndodh në Gaza dhe për t’u siguruar që “drejtësia të vihet në vend”, raporton Anadolu.

“Turqia do të vazhdojë të luftojë me vendosmëri në çdo front për të siguruar që ajo që po ndodh në Gaza të mos harrohet dhe që drejtësia të vihet në vend”, tha presidenti Erdogan në një fjalim në një ceremoni çmimesh për kulturë dhe art në Ankara.

“Si një vend dhe qeveri e përkushtuar për të thënë të vërtetën”, shtoi ai, Turqia qëndron fort me popullin palestinez në mënyrë “të palëkundur dhe të paepur”.

