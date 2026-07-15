Erdogan: Turqia do të vazhdojë luftën kundër organizatës terroriste FETO

Erdogan: Turqia do të vazhdojë luftën kundër organizatës terroriste FETO

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia do të vazhdojë luftën kundër organizatës terroriste FETO në kuadër të sundimit të ligjit, derisa kërcënimi të eliminohet plotësisht, raporton Anadolu.

“Grupet terroriste kanë arritur në një rrugë pa krye, nuk ka askund për të shkuar përmes armiqësisë ndaj Turqisë”, tha Erdogan gjatë fjalimit të tij me rastin e 10-vjetorit të përpjekjes për grusht shteti të 15 korrikut.

Ai shtoi se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë “njerëzit e shtypur dhe ata që vuajnë, nga Gaza te Libani, nga Somalia te Siria dhe nga Rakhine te Sudani”.

Përpjekja e dështuar për grusht shteti, gjatë së cilës u vranë 253 persona dhe u plagosën 2,734 të tjerë, u organizua dhe u krye nga Organizata Terroriste Fetullah (FETO).

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