Erdogan: Turqia do të themelojë qendrën e parë hiperskalë të platformës së të dhënave

Erdogan: Turqia do të themelojë qendrën e parë hiperskalë të platformës së të dhënave

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka bërë të ditur se është nënshkruar një memorandum strategjik mirëkuptimi për krijimin e qendrës së parë hiperskalë të platformës së të dhënave (cloud) në Turqi, raporton Anadolu.

Presidenti Erdogan foli në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të vitit 2025 të Këshillit Turk të Kërkimit Shkencor dhe Teknologjik (TUBITAK) dhe Akademisë së Shkencave (TUBA) në Ankara.

“Me këtë projekt, i cili planifikohet të jetë operacional në vitet 2028-2029, Turqia do të krijojë një urë digjitale midis Evropës, Azisë dhe Lindjes së Mesme dhe vendi ynë do të bëhet qendra e të dhënave të rajonit të saj”, tha Erdogan.

“Ne duhet t’i ndjekim nga afër dhe t’i përvetësojmë plotësisht zhvillimet më të fundit në shkencë, si dhe ta ndërtojmë të ardhmen tonë përmes ideve dhe veprave që janë unike për identitetin tonë kombëtar”, shtoi ai.

Presidenti turk theksoi se nga inteligjenca artificiale te sistemet autonome, nga qendrat e ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave te teknologjitë pa pilot, Turqia po ndërmerr iniciativa dhe projekte që shumë vende i shohin me admirim.

Erdogan gjithashtu përgëzoi akademikët që kanë prodhuar punime në një gamë të gjerë disiplinash, nga elektrokimia dhe mekanika e gjendjes së ngurtë te psikologjia eksperimentale, biologjia e ARN-së, stomatologjia, neurologjia, historia dhe filozofia.

Ai shtoi se fituesit e çmimeve vijnë nga universitete në të gjitha rajonet e vendit, duke e quajtur këtë një shenjë se institucionet në qytete të ndryshme po japin kontribute inovative në kapacitetin shkencor të Turqisë.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI mban mbledhje të Kryesisë Qendrore, emëron drejtues dhe funksionarë të rinj

BDI mban mbledhje të Kryesisë Qendrore, emëron drejtues dhe funksionarë të rinj

Protestë në “Rrugën e Plastikave” për shkak të mungesës së energjisë elektrike

Protestë në “Rrugën e Plastikave” për shkak të mungesës së energjisë elektrike

Belgjika paraqet ndërhyrje në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën në Hagë

Belgjika paraqet ndërhyrje në çështjen e gjenocidit të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën në Hagë

Ajri i ndotur në Shkup: Inspektorët shqiptuan dënime ndaj ndërmarrjeve ndotëse

Ajri i ndotur në Shkup: Inspektorët shqiptuan dënime ndaj ndërmarrjeve ndotëse

Qeveria vendosi të shpallë gjendje krize prej shtatë ditëve për shkak të pamundësisë të furnizimit me mazut

Qeveria vendosi të shpallë gjendje krize prej shtatë ditëve për shkak të pamundësisë të furnizimit me mazut

Bilall Kasami mirëpriti Ministren Elisa Spiropali

Bilall Kasami mirëpriti Ministren Elisa Spiropali