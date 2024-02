Erdoğan: Turqia dhe Shqipëria kontribuojnë në paqen në Ballkan si aleatë të NATO-s

Türkiye dhe Shqipëria janë dy anëtarë të aleancës së NATO-s që luajnë rol në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit, tha sot presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, raporton Anadolu.

“Türkiye dhe Shqipëria janë dy aleatë të NATO-s që kontribuojnë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkan”, tha Erdoğan në një konferencë të përbashkët shtypi në Ankara me Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë, i cili erdhi në kryeqytetin turk për një vizitë zyrtare njëditore.

Erdoğan tha se Shqipëria ishte në “anën e duhur të historisë” në votimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhjetorin e kaluar në favor të një armëpushimi të menjëhershëm humanitar në Rripin e Gazës, duke theksuar rëndësinë thelbësore të solidaritetit të saj me “popullin e shtypur palestinez” në këtë periudhë, katër muaj pas fillimit të sulmeve izraelite në Gaza, në të cilat janë vrarë gati 30.000 njerëz.

Lidhur me organizatën terroriste FETO, Erdoğan tha: “Ne nuk do t’i japim mundësi rrjetit të ligë që përpiqet në çdo mënyrë të helmojë marrëdhëniet tona; ne do ta vazhdojmë luftën tonë”.

Erdoğan shtoi se Türkiye e ka ngritur vëllimin e saj të tregtisë me Shqipërinë në nivelin 1 miliard dollarëve dhe tani dy vendet synojnë ta dyfishojnë atë në 2 miliardë dollarë.

Pas takimit të tyre në Kompleksin Presidencial në Ankara, Erdoğan dhe Rama bashkëkryesuan “Takimin e Parë të Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë Türkiye-Shqipëri”.

Dy vendet po ashtu nënshkruan gjashtë marrëveshje në fusha të ndryshme.

MARKETING