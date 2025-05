Erdoğan: Turqia, aktor kyç në diplomacinë ndërkombëtare për paqen

Turqia është bërë një vend që bota e sheh si aktor kyç për diplomacinë e paqes, ndihmën, mbështetjen dhe ndërmjetësimin në shkallë globale, tha sot presidenti i vendit, Recep Tayyip Erdoğan.

“Më parë, folëm me presidentin ukrainas (Volodymyr) Zelenskyy. Javën e kaluar, diskutuam gjithashtu për këtë çështje (Ukrainën) me presidentin e SHBA-së (Donald) Trump, duke folur për hapat që mund të ndërmarrim për të ndaluar gjakderdhjen”, tha Erdoğan pasi kryesoi një takim të kabinetit në kryeqytetin Ankara.

“Ne gjithashtu mbështesim vullnetin e mikut tim të dashur (Presidentit të SHBA-së Donald) Trump për të zgjidhur konfliktet e nxehta përmes dialogut dhe diplomacisë. Falë Zotit, Turqia është bërë një vend i kërkuar për ndihmë, mbështetje dhe ndërmjetësim në diplomacinë globale të paqes”, tha Erdoğan.

Lidhur me përpjekjet e vazhdueshme për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, tani në vitin e saj të katërt, Erdoğan tha se “si i vetmi vend i besuar nga të gjitha palët”, Turqia është gati të kontribuojë në bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë të enjten në Stamboll dhe me kënaqësi do t’i presë ato.

Kontaktet e fundit mbi luftën Rusi-Ukrainë kanë hapur mundësi të reja, tha udhëheqësi turk, duke shtuar se ai beson se ky shans “nuk do të humbet”.

Lidhur me tensionet midis Pakistanit dhe Indisë, Erdoğan përshëndeti armëpushimin e shpallur së fundmi midis të dy vendeve, duke u kërkuar të dyja palëve të shmangin provokimet e mëtejshme në të ardhmen.

Duke komentuar njoftimin e grupit terrorist PKK se po shpërbëhet dhe po çarmatoset, Erdoğan thotë se ky është një hap kyç për sigurinë e kombit turk, paqen rajonale dhe unitetin kombëtar të qëndrueshëm.

“Ne e shohim njoftimin e shpërbërjes së PKK-së si një vendim që përfshin të gjitha degët e saj, veçanërisht në Irakun verior, Siri dhe Evropë”, shtoi ai.

