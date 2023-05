Erdoğan: Türkiye do të vazhdojë të qëndrojë në krah të vëllezërve të saj në Ballkan

Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tha se edhe pas 28 majit do të vazhdojë të mbrojë trashëgiminë që i ka lënë amanet i ndjeri Alija Izetbegoviq, presidenti i parë i Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës (BeH), transmeton Anadolu (AA).

Ai tha se Türkiye qëndroi në krah të vëllezërve të saj gjatë fatkeqësisë së përmbytjeve në BeH dhe tërmetit në Shqipëri.

Në një postim në llogarinë e tij në Twitter, presidenti Erdoğan tha: “Sado që ta falënderojmë Zotin është e pakët që kemi një atdhe si Türkiye dhe një shtëpi si Türkiye. Türkiye gjatë historisë ka qenë shtëpi sigurie dhe mirëqenie për çdo vëlla që ka rënë në telashe si çerkezët, tatarët, gagauzët, shqiptarët, pomakët, boshnjakët, turkmenët, mesketët, uzbekët dhe ujgurët”.

Duke theksuar se nuk e lanë asnjë nga vëllezërit e tyre të vetmuar nga Rumelia (Ballkani) deri në Kaukaz me moton “Ne jemi aty kudo që kemi një qytetar, një farefis”, Erdoğan tha se me kalimin e kohës, Türkiye ka lidhje më të forta me vendet e saj vëllazërore dhe mike, me të cilat ka një histori, kulturë, gjuhë dhe fe të përbashkët.

Presidenti Erdoğan tha se ata i forcuan më tej lidhjet me Republikat Turke duke krijuar Organizatën e Shteteve Turke. “Ne së bashku me Azerbajxhanin e çliruam Karabakun pas 30 vjet pushtimi”, tha ai.

Duke thënë se me TIKA-n dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Fondacioneve ringjallën trashëgiminë stërgjyshore, Erdoğan në postimin e tij tha: “Me YTB, Institutin Yunus Emre dhe Fondacionin Maarif, ne mbrojtëm gjuhën tonë, historinë dhe vlerat e civilizimit tonë. Ne forcuam lidhjet tona njerëzore dhe tregtare me Turkish Airlines, Anadolu Agency dhe TRT. Ne u shkuam në ndihmë vëllezërve në kohë të vështira me Gjysmëhënën e Kuqe, AFAD dhe organizatat joqeveritare”.

“Kur ndodhën përmbytjet në Bosnjë e Hercegovinë dhe tërmeti në Shqipëri, ne ishim të parët që qëndruam pranë vëllezërve tanë. Si rezultat i këtyre punëve, të cilat i vazhdojmë prej 21 vitesh, ne kemi çliruar zemrat e pasardhësve të çliruesve (Evlad-ı Fatihan) pas një shekulli mall. Shpresojmë që pas 28 majit të vazhdojmë të mbrojmë amanetin e të ndjerit Alija (Izetbegoviq)”, tha Erdoğan.

MARKETING