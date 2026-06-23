Erdogan thotë se Turqia dhe Polonia synojnë të thellojnë bashkëpunimin përpara samitit të NATO-s
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se Turqia dhe Polonia po punojnë për të forcuar bashkëpunimin si dy aleatë të domosdoshëm të NATO-s në arkitekturën e sigurisë dhe mbrojtjes të Evropës, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp në Ankara me Presidentin e Polonisë, Karol Nawrocki, Erdogan tha se forcimi i shtyllës evropiane të NATO-s dhe rritja e aftësisë parandaluese të aleancës janë prioritete të përbashkëta para samitit të NATO-s në Ankara muajin e ardhshëm.
Erdogan tha se Turqia mbetet e përkushtuar për të avancuar bashkëpunimin me Bashkimin Evropian mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë dhe falënderoi Poloninë për mbështetjen e saj për procesin e anëtarësimit të Ankarasë në BE.
Sa u përket marrëdhënieve dypalëshe, Erdogan tha se Turqia dhe Polonia kanë vendosur një objektiv të ri tregtar prej 15 miliardë dollarësh, pasi kanë arritur më parë synimin prej 10 miliardë dollarësh.
Për Palestinën, Erdogan tha se Ankaraja pret që Polonia të vazhdojë të mbështesë zgjidhjen me dy shtete, duke theksuar se Varshava është ndër vendet që e njeh shtetin e Palestinës.
Nga ana e tij, Nawrocki tha se do të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të NATO-s dhe e përgëzoi Turqinë për organizimin e këtij takimi të aleancës në Ankara.