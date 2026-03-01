Erdoğan shprehu ngushëllime për vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit

Erdoğan shprehu ngushëllime për vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit

Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka shprehur pikëllimin për vdekjen e udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, si pasojë e sulmeve amerikano-izraelite të kryera të shtunën.

“Me trishtim mora lajmin për ndarjen nga jeta të udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khameneit, si pasojë e sulmeve që ndodhën dje”, ka deklaruar Erdoğan.

Presidenti turk i ka shprehur ngushëllime familjes Khamenei, duke iu lutur Allahut të Madhëruar që ta mëshirojë, si dhe ka shprehur solidaritet me, siç u shpreh ai, popullin vëlla iranian.

“Në emër të vendit tim dhe të popullit tim, shpreh ngushëllimet e mia”, tha Erdoğani.

Ai theksoi se Türkiye, së bashku me popullin e Iranit, do të vazhdojë pa u lëkundur përpjekjet që të gjithë miqtë dhe vëllezërit në rajon të rikthejnë paqen dhe stabilitetin që meritojnë, që të përfundojë konflikti që po zhvillohet në rajon dhe të rikthehet diplomacia.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Çairi, partneritet strategjik me një nga komunat më dinamike të Stambollit

Mexhiti: Çairi, partneritet strategjik me një nga komunat më dinamike të Stambollit

Siljanovska qetëson qytetarët: Gjendja është stabile, nuk ka kërcënim të drejtpërdrejt për shtetin tone!

Siljanovska qetëson qytetarët: Gjendja është stabile, nuk ka kërcënim të drejtpërdrejt për shtetin tone!

Avioni britanik në Katar rrëzon dronin iranian

Avioni britanik në Katar rrëzon dronin iranian

Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi

Shpërthim pranë një anije turistike me mijëra persona në Abu Dhabi

Azir Aliu kërkon bashkimin e ASH-ve: Idetë që bashkojnë janë më të forta se ndarjet e përkohshme

Azir Aliu kërkon bashkimin e ASH-ve: Idetë që bashkojnë janë më të forta se ndarjet e përkohshme

Postim shqetësues për vetëvrasje, shpëtohet i mituri në momentin e fundit

Postim shqetësues për vetëvrasje, shpëtohet i mituri në momentin e fundit