Erdogan: Ruajtja e armëpushimit të arritur me mund në Gaza është jashtëzakonisht e rëndësishme
Ruajtja e armëpushimit të arritur me mund së fundmi në Gaza midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas është jashtëzakonisht e rëndësishme, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
Gjatë një vizite zyrtare në Kuvajt, Erdogan u takua me Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emirin e vendit. Ata diskutuan për marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale dhe globale, sipas një deklarate nga Drejtoria Turke e Komunikimeve.
“Duke theksuar rëndësinë kritike të ruajtjes së armëpushimit të arritur me mund në Gaza, presidenti Erdogan deklaroi se një zgjidhje me dy shtete është e domosdoshme për paqen e qëndrueshme dhe theksoi rëndësinë e qëndrimit të përbashkët të botës islame për këtë çështje”, tha drejtoria.
Në deklaratë thuhet se Erdogan “theksoi vendosmërinë e Turqisë në ruajtjen e unitetit politik dhe integritetit territorial të Sirisë dhe shprehu dëshirën për të ecur përpara së bashku me shtetet vëllazërore arabe në ndërtimin e një të ardhmeje premtuese për popullin sirian”.
Lidhur me marrëdhëniet dypalëshe, Erdogan tha se bashkëpunimi ekzistues midis Turqisë dhe Kuvajtit në fushat e investimeve, energjisë, tregtisë dhe industrisë së mbrojtjes mbart rëndësi strategjike. “Presidenti Erdogan theksoi potencialin për të forcuar më tej lidhjet dypalëshe të rrënjosura thellë”, thuhet në deklaratë.
“Presidenti Erdogan shprehu vlerësim për përpjekjet e Kuvajtit për të promovuar stabilitetin rajonal si kryetar aktual i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit dhe vuri në dukje se Marrëveshja e Tregtisë së Lirë, e cila është ende në proces negociatash midis Turqisë dhe Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, do të forcojë më tej marrëdhëniet tregtare të Turqisë me vendet vëllazërore të Gjirit”, shtoi deklarata.