Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza u përshkallëzuan nga sulmet rajonale të Izraelit

Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza u përshkallëzuan nga sulmet rajonale të Izraelit

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, tha se rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza, janë rritur me sulmet e Izraelit ndaj vendeve të rajonit, raporton Anadolu.

“Shohim qartë se rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocid në Gaza janë rritur me sulmet e Izraelit ndaj Libanit, Jemenit, Iranit dhe Sirisë”, deklaroi Erdoğan gjatë Asamblesë së Përgjithshme të 38-të të Rregullt Financiare të Bordit të Marrëdhënieve Ekonomike të Jashtme të Turqisë (DEİK) në Stamboll.

“Ndërsa po zhvillohen skema të reja në rajonin tonë, është domosdoshmëri e mençurisë shtetërore që Turqia të ndërmarrë hapa të vendosur për t’i penguar këto komplote”, tha Erdoğan.

Ai shtoi se Turqia po bëhet një aktor i kërkuar në tryezat e paqes.

MARKETING

Të ngjajshme

Familjet e pengjeve izraelitë protestojnë jashtë shtëpisë së ministrit të mbrojtjes kundër planit për Gazën

Familjet e pengjeve izraelitë protestojnë jashtë shtëpisë së ministrit të mbrojtjes kundër planit për Gazën

Franca dënon me “fuqishëm” planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Franca dënon me “fuqishëm” planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë takim urgjent mbi planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë takim urgjent mbi planin e Izraelit për të pushtuar Gazën

Protestë në Shkup në mbështetje të Palestinës

Protestë në Shkup në mbështetje të Palestinës

Trump dhe Putin takohen javën tjetër, e konfirmon Shtëpia e Bardhë

Trump dhe Putin takohen javën tjetër, e konfirmon Shtëpia e Bardhë

India pezullon planet për të blerë armë amerikane pas tarifave të Trumpit

India pezullon planet për të blerë armë amerikane pas tarifave të Trumpit