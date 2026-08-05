Erdogan: Projektligji për solidaritetin kombëtar, hap kyç për eliminimin e përhershëm të kërcënimit të terrorizmit

Erdogan: Projektligji për solidaritetin kombëtar, hap kyç për eliminimin e përhershëm të kërcënimit të terrorizmit

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha të mërkurën se propozimi i ri ligjor që synon forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror përbën një hap të rëndësishëm në përpjekjet e Turqisë për të eliminuar në mënyrë të përhershme kërcënimin e terrorizmit, transmeton Anadolu.

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“Pas konsultimeve të gjera, Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social iu dorëzua sot për shqyrtim Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë, me një konsensus të gjerë që pasqyron vendosmërinë e kombit tonë të dashur për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme”, tha Erdogan në një postim në rrjetet sociale pasi projektligji iu dorëzua parlamentit turk.

“Shpresoj që ky hap, i cili synon ta çlirojë përfundimisht Turqinë nga kërcënimi i terrorizmit, të forcojë unitetin dhe solidaritetin tonë kombëtar, si dhe të fuqizojë klimën e paqes dhe stabilitetit në vendin tonë dhe në gjithë rajonin, të sjellë rezultate pozitive”, shtoi Erdogan.

Erdogan falënderoi gjithashtu partitë politike, grupet parlamentare dhe deputetët që kontribuuan në përgatitjen dhe përfundimin e këtij legjislacioni të propozuar.

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