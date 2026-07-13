Erdogan premton se Turqia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai i Srebrenicës

Erdogan premton se Turqia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai i Srebrenicës

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia po bën dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për të parandaluar përsëritjen e vuajtjeve të ngjashme me gjenocidin e Srebrenicës, raporton Anadolu.

Duke folur pas drejtimit të një mbledhjeje të kabinetit në kryeqytetin Ankara, Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të punojë për “një Bosnjë e Hercegovinë të qëndrueshme dhe të begatë, ku njerëzit me besime, kultura dhe identitete të ndryshme etnike të jetojnë së bashku në paqe”.

Duke iu referuar takimit të NATO-s më 7 dhe 8 korrik në kryeqytetin turk, Erdogan tha se Ankaraja e ka rritur “më shumë se kurrë më parë” dukshmërinë e saj ndërkombëtare duke organizuar me sukses një “samit historik”.

Erdogan tha se samiti ishte “një nga samitet e NATO-s më të ndjekura nga mediat” krahasuar me takimet e mëparshme të aleancës ku ai kishte marrë pjesë, duke shtuar se ai shfaqi “madhështinë e plotë të traditës së rrënjosur shtetërore të Turqisë”.

Ai tha se në një kohë kur “rendi i vjetër është në kujdes intensiv dhe sistemi i ri po përjeton dhimbjet e lindjes”, kompleksi presidencial në Ankara ishte shndërruar në qendrën e diplomacisë globale.

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