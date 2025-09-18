Erdoğan: Planet për ta mbajtur rajonin tonë të paqëndrueshëm do të dështojnë
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan tha sot se planet për të “mbajtur rajonin tonë në paqëndrueshmëri” do të dështojnë dhe se “imperialistët dhe autorët sionistë të gjakderdhjes” nuk do të jenë në gjendje t’i arrijnë qëllimet e tyre, raporton Anadolu.
“Përgjigjja më e fortë ndaj këtij gjenocidi 23-mujor të dëshmuar nga i gjithë njerëzimi vjen përsëri nga Turqia dhe kombi i saj”, tha Erdoğan në një ceremoni në Ankara.
“Ne sunduam për shekuj me radhë në toka ku ata që na sfidojnë erdhën vetëm dy ose tre breza më parë”, tha presidenti turk, duke shtuar: “Ne ishim shpata e drejtësisë, duke sjellë rend në botë”.
“Ne nuk jemi as mysafirë dhe as pushtues në këtë rajon, ne kemi qenë zot shtëpie të tij për një mijë vjet dhe do të qëndrojmë këtu deri në fund të kohës”, theksoi Erdoğan.