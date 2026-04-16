Erdogan: Paqja në rajon nuk mund të arrihet pa aktorët kryesorë rajonalë
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, deklaroi se asnjë kornizë që përjashton aktorët kryesorë rajonalë nuk mund t’i përgjigjet kërkimit për paqe dhe siguri, raporton Anadolu.
Duke folur në një darkë të organizuar për nder të Asamblesë së 152-të të Përgjithshme të Unionit Ndërparlamentar, Erdoğan tha: “Asnjë kornizë që përjashton aktorët kryesorë rajonalë nuk mund të sjellë paqe dhe siguri në rajon”.
Ai gjithashtu tha se sistemi ndërkombëtar i krijuar nga fituesit e Luftës së Dytë Botërore po përballet tani me një “krizë të madhe legjitimiteti”.
Në lidhje me Palestinën, Erdogan u bëri thirrje të gjithë parlamentarëve që të bashkojnë përpjekjet për zbatimin sa më shpejt të një zgjidhjeje me dy shtete, duke e përshkruar atë si formulën e vetme për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
“Duke u bazuar në partneritet të barabartë, politika e Turqisë për Afrikën po forcohet me mbështetjen në rritje të vendeve afrikane”, tha ai.
Erdogan gjithashtu tha se Turqia mbështet të gjitha përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund paqëndrueshmërisë në Sudan.