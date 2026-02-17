Erdogan: ​​Njohja e Somalilandit nga Izraeli nuk i sjell dobi askujt

Erdogan: ​​Njohja e Somalilandit nga Izraeli nuk i sjell dobi askujt

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka folur për vendimin e Izraelit për të njohur Somalilandin si një shtet të pavarur dhe sovran, duke theksuar se ky vendim nuk i sjell dobi as Somalisë dhe as rajonit, raporton Anadolu.

“Do të doja të përsërisja se njohja e Somalilandit nga Izraeli nuk do t’i sillte dobi as Somalilandit dhe as Bririt të Afrikës”, tha Erdogan në një konferencë të përbashkët për media në Addis Ababa me kryeministrin e Etiopisë, Abiy Ahmed.

Presidenti Erdogan tha se Ankaraja beson se vendet e rajonit duhet të zhvillojnë zgjidhje për problemet e rajonit, si dhe kërkoi që Briri i Afrikës të mos shndërrohet në “një arenë lufte për fuqitë e huaja”.

Duke theksuar marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Etiopisë, Erdogan tha se është një “burim krenarie” që më shumë se 200 kompani turke, me investime që arrijnë në 2.5 miliardë dollarë, po mbështesin punësimin e rreth 20 mijë njerëzve në Etiopi.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndalesë për qarkullim të kamionëve në rrugën Gostivar – Strazhë – Kërçovë për shkak të reshjeve të dendura të borës

Ndalesë për qarkullim të kamionëve në rrugën Gostivar – Strazhë – Kërçovë për shkak të reshjeve të dendura të borës

“Unë e kam fituar përjetë lirinë” – Rama ndan bisedën emocionale me Thaçin nga Haga në 18 vjetorin e pavarësisë

“Unë e kam fituar përjetë lirinë” – Rama ndan bisedën emocionale me Thaçin nga Haga në 18 vjetorin e pavarësisë

Kostadinovski: “Qytet i sigurt” na tregoi se mentaliteti ynë mund të përshtatet shpejt me rregulla

Kostadinovski: “Qytet i sigurt” na tregoi se mentaliteti ynë mund të përshtatet shpejt me rregulla

Gjykata e refuzoi kërkesën për heqjen e paraburgimit të të pandehurve Vasev dhe Nuhi në “Onkologjia 2”

Gjykata e refuzoi kërkesën për heqjen e paraburgimit të të pandehurve Vasev dhe Nuhi në “Onkologjia 2”

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Izraeli nuk do të tërhiqet “asnjë milimetër” nga Gaza

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Izraeli nuk do të tërhiqet “asnjë milimetër” nga Gaza

Bashkimi fiton Pelisterin me golin e Sumer Hasanit

Bashkimi fiton Pelisterin me golin e Sumer Hasanit