Erdoğan nga takimi me Trumpin: Besoj në një vendim të favorshëm për çështjen e F-35 nga ky Samit

Erdoğan nga takimi me Trumpin: Besoj në një vendim të favorshëm për çështjen e F-35 nga ky Samit

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, tha të martën se ai beson se Samiti i NATO-s që po zhvillohet në kryeqytetin Ankara mund të prodhojë një “vendim të favorshëm” për ofertën e gjatë të Türkiyes për të blerë avionë luftarakë F-35 nga ShBA-ja.

Në një takim me Presidentin e ShBA-së, Donald Trump, në margjinat e Samitit, Erdoğan tha se çështja e avionëve nuk ishte “një temë e re” në lidhjet dypalëshe dhe ishte diskutuar gjerësisht me Uashingtonin.

“Çështja F-35 nuk është një çështje e re për ne. Ne e kemi diskutuar më parë me ShBA-në dhe kemi marrë një angazhim në lidhje me pesë avionët,” tha ai.

“Me dëshirën e Zotit, besoj se një vendim i favorshëm për çështjen e F-35 do të dalë nga ky Samit i Liderëve”, shtoi ai.

Erdoğan shprehu gjithashtu besimin se angazhimet e mëparshme të bëra nga ShBA-ja do të respektohen, duke e vlerësuar qasjen e Trumpit për këtë çështje.

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