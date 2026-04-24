Erdogan: Ndjekim procesin me “optimizëm të kujdesshëm” pavarësisht përpjekjeve të Izraelit për të rindezur luftën
Pavarësisht aktorëve si Izraeli që kërkojnë të rindezin flakët e luftës, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të premten se po e ndjekin procesin me “optimizëm të kujdesshëm”, transmeton Anadolu.
Duke folur në aktivitetin “Shekulli i Turqisë – Qendër e fortë për investime” në Zyrën Presidenciale Dolmabahçe në Stamboll, Erdogan tha se as rajoni dhe as bota nuk mund të kthehen në të kaluarën, duke shtuar se “pasojat e çarjeve të shkaktuara nga një tronditje kaq e madhe do të bëhen më të qarta me kalimin e kohës”.
“Duke menaxhuar me sukses një nga krizat më të mëdha të sigurisë së viteve të fundit, Turqia edhe një herë ka konfirmuar dhe ka çimentuar statusin e saj si një ishull stabiliteti në rajonin e saj”, shtoi ai.