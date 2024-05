Erdoğan: Ndjekim me vëmendje politikat hipokrite të liderëve perëndimorë lidhur me masakrat në Gaza

Erdoğan: Ashtu siç kemi refuzuar islamofobinë, ksenofobinë dhe të gjitha llojet e racizmit kulturor, refuzojmë në të njëjtën mënyrë edhe antisemitizmin.

Erdoğan: Jemi duke ndjekur me vëmendje politikat hipokrite të liderëve perëndimorë, të cilat me vite na ligjërojnë për demokraci dhe liri, lidhur me masakrat në Gaza.

Erdoğan: Türkiye ka shfaqur qëndrim të mprehtë dhe të guximshëm jo vetëm ndaj çështjes së islamofobisë dhe ksenofobisë por edhe në krizën e Gazës që po ndodh që 7 muaj.

Erdoğan: Gjithmonë kemi mbajtur në rend dite gjenocidin që Izraeli po zbaton ndaj vëllezërve në Gaza. Pavarësisht nga presioni i lobit global sionist ne mbrojmë qëndrimin që kemi.

MARKETING