Erdogan mesazh ngushëllimi për Venezuelën: Turqia qëndron pranë jush në këto ditë të vështira
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan i shprehu sot ngushëllime Venezuelës pas dy tërmeteve vdekjeprurëse dhe tha se Ankaraja qëndron pranë popullit të vendit të Amerikës së Jugut, transmeton Anadolu.
“Unë sinqerisht ndaj pikëllimin e atyre që humbën jetën në dy tërmetet që goditën Venezuelën dhe shpreh ngushëllimet dhe urimet e mia për një shërim të shpejtë popullit dhe qeverisë mike të Venezuelës”, tha Erdogan në platformën amerikane të mediave sociale X.
“Si Turqi, ne qëndrojmë pranë miqve tanë venezuelianë gjatë këtyre ditëve të dhimbshme dhe të vështira”, shtoi ai.
Të mërkurën vonë, presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez shpalli gjendjen e jashtëzakonshme kombëtare pasi tërmetet e fuqishme goditën bregun verior të Karaibeve të vendit, duke shkaktuar dëme të përhapura dhe duke shkaktuar paralajmërime për cunami në të gjithë rajonin.
Të paktën 32 persona kanë vdekur dhe rreth 700 persona janë plagosur, njoftoi sot Rodriguez.