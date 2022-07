Erdoğan: Më 15 korrik, treguam se Türkiye nuk mund të robërohet kurrë

Erdoğan: Tradhtarëve të FETO-s, por edhe organizatave të tjera terroriste dhe forcave që i lëshuan ato drejt nesh, iu për përgjigjëm jo duke u tërhequr, por duke bërë hap para.

Erdoğan: Rëndësia kryesore e 15 Korrikut për ne është se ai është simboli i parë de fakto i rezistencës së lavdishme të popullit tonë kundër puçeve që u përball përgjatë historisë.

Presidenti Erdoğan: Natën e 15 korrikut mbrojtëm me çmimin e jetës tonë Republikën, demokracinë dhe të gjitha arritjet tona, dhe treguam se Türkiye nuk mund të robërohet kurrë.

Erdoğan: Ngjarjet e tilla zënë vendin si shenjë e një epoke të re në historinë e kombeve. Edhe ne ia arritëm ta kthejmë 15 korrikun në një pikënisje të tillë.

Erdoğan: Historia e Türkiyes do të shqyrtohet në dy periudha, si para dhe pas 15 korrikut në aspektin e vërtetimit të pjekurisë së demokracisë tonë dhe fuqisë së vullnetit kombëtar.

Erdoğan: Nuk pranojmë që Türkiye të kapet e dorëzuar me ekonominë e saj. Drejtimi i saj s’mund të ndryshohet me tutela, ajo nuk rrëzohet me puç dhe nuk drejtohet me terrorizëm.