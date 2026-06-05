Erdogan: Krizat financiare nuk mund të parandalohen pa kaluar në paradigma të reja ekonomike
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se krizat financiare nuk mund të parandalohen nëse bota nuk kalon drejt një paradigme ekonomike dhe financiare të bazuar në drejtësi, moral, prodhim dhe ndarje të drejtë, raporton Anadolu.
“Kur themi se ‘një botë më e drejtë është e mundur’, nënkuptojmë se njerëzimi nuk është i dënuar të ndjekë vetëm një sistem të vetëm në ekonomi dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare”, tha Erdogan gjatë Samitit të 3-të Global të Ekonomisë Islame në Stamboll.
Komentet e tij erdhën teksa ai theksoi nevojën për qasje alternative në sistemin ekonomik dhe financiar global, duke theksuar se thirrja e kahershme e Turqisë për një rend ndërkombëtar më të drejtë vlen edhe për marrëdhëniet ekonomike.
“Kur themi se ‘një botë më e drejtë është e mundur’, nënkuptojmë se njerëzimi nuk është i dënuar me një sistem të vetëm në ekonomi dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare”, tha ai.
Erdogan tha se mjedisi global dhe rajonal vazhdon të përballet me sfida në rritje, duke shtuar se klima e besimit dhe stabilitetit në rajonin e Turqisë po dëmtohet gjithnjë e më shumë nga luftërat, krizat, konfliktet vëllazëror dhe pasiguria.
Ai tha se financat me pjesëmarrje ofrojnë një alternativë të besueshme në këtë mjedis. “Financat me pjesëmarrje janë një model më i drejtë dhe më i sigurt jo vetëm për myslimanët, por për të gjithë botën”, tha Erdogan.
Presidenti turk theksoi hapat më të fundit të Turqisë për të forcuar klimën e investimeve, duke shtuar se një paketë e gjerë ligjore, e cila hyri në fuqi të enjten, nisi një program konkurrues stimujsh me qëllim rritjen e tërheqjes së vendit për investitorët.
Ai tha se financat me pjesëmarrje dhe instrumentet përkatëse të tregut të kapitalit kanë fituar terren në sistemin financiar turk. Sipas presidentit turk, në tremujorin e parë të vitit 2026, vlera e tregut e kompanive të përfshira në indeksin e pjesëmarrjes arriti në 36 për qind të vlerës totale të tregut të kompanive të listuara në Bursën e Stambollit.
Ai theksoi rolin e institucioneve shtetërore të financave me pjesëmarrje, duke shtuar se “Emlak Katilim” është bërë një nga aktorët më dinamikë të sektorit.
“Ne synojmë ta nxjerrim publikisht në bursë Bankën ‘Emlak Katilim’”, tha Erdogan. Ai shtoi se një tjetër hap i planifikuar do të jetë bashkimi i bankave “Ziraat Katilim”, “Vakif Katilim” dhe “Halk Katilim”.
“Me bashkimin e forcave të tyre, sektori do të fitojë një vrull krejtësisht të ri”, tha ai.