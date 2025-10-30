Erdogan kërkon nga Evropa të rrisë bashkëpunimin mbrojtës mes kushteve në ndryshim të sigurisë
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se peizazhi në zhvillim i sigurisë në Evropë kërkon zgjidhjen e sfidave të furnizimit me mbrojtje dhe forcimin e bashkëpunimit përmes projekteve të përbashkëta, raporton Anadolu.
Në një konferencë të përbashkët për media në Ankara me kancelarin gjerman, Friedrich Merz, presidenti Erdogan tha se Ankaraja mund të bëjë përparim të shpejtë drejt anëtarësimit të plotë në BE nëse blloku e njeh vendosmërinë e treguar të vendit.
“Nëse Turqia vlerësohet sipas Kritereve të Kopenhagës, Ankaraja ka kriteret e veta të Ankarasë të cilat udhëheqin angazhimin e saj me Evropën dhe botën”, tha presidenti turk.
Gjatë takimit me kancelarin Merz, Erdogan tha se theksoi rëndësinë që Turqia i kushton “luftimit të racizmit në rritje, ksenofobisë dhe islamofobisë në Evropë”.
Erdogani gjithashtu theksoi se riafirmoi atë se komuniteti turk në Gjermani është “vlera dhe pasuria jonë e përbashkët”. Lidhur me Sirinë, ai tha se “Ne e njohim rëndësinë që Gjermania i kushton punës në koordinim të ngushtë me ne për Sirinë”.
Më tej, duke theksuar luftën e vazhdueshme Rusi-Ukrainë dhe përpjekjet diplomatike për ta përfunduar atë, Erdogan tha se Turqia i ka konsideruar përpjekjet e vazhdueshme diplomatike si të rëndësishme për një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme të konfliktit.